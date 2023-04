è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia ...è la punta di diamante di una gamma di veicoli performanti e completamente elettrici, con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia ...NuovaWagoneer S VEDI ANCHE Vecchie Alfa Romeo, Fiat,, Peugeot e Citroen testate per gli eFuel, minidal maxi sex appeal. Anche alla guida Video NuovaWrangler 2024, ...

Jeep Avenger è 'Best Small Car' agli 'Autocar Awards' 2023 Tiscali

TORINO (ITALPRESS) – Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento da parte della stampa specializzata: si è infatti aggiudicata il titolo di “Best Small Car” agli ...«Avenger è un prodotto molto importante per l’Europa, prodotta in Polonia, con un designer italiano, e rivolta alle esigenze dei clienti europei». Lo ha detto Eric ...