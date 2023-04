(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - “in fase di carico ma nonostante ciògià in, due giorni fa ho fatto uno dei miei migliori tempi sui 60 metri, un 5”96 preso manualmente (cronometro, ndr) che in proiezione sui 100 metri significherebbe 10 netti. Obiettivo del 2023? L'unica medaglia che manca alla mia collezione è l'oro”. Marcell, campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, in un'intervista con l'AGI lancia il guanto di sfida al resto del mondo a circa un mese dal debutto della stagione preolimpica. “Se penso già alle Olimpiadi? No,completare questa preparazione e poi pensiamo al 2023”, ha detto rispondendo alla domanda se ha già la mente proiettata verso i Giochi di Parigi del prossimo anno dove sarà chiamato a difendere quel magico oro ...

Jacobs: “Sono già in ottima forma e voglio l’oro mondiale” AGI - Agenzia Italia

Marcell Jacobs ha conquistato la medaglia d'argento sui 60 metri agli ultimi Europei Indoor e ha già messo il mirino sui Mondiali, dove andrà a caccia dell'unico alloro che manca alla sua gloriosa car ...