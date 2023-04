Iulm conferisce a Rettore il diploma Honoris Causa in Management delle risorse artistiche e culturali

(Di venerdì 28 aprile 2023) CreditCommunicationMILANO – L’Universitàha conferito – in partenariato con la Fondazione Roma – il primo Master universitarioinalla cantautrice Donatella. Il Discientifico del Master, professor Giovanni Puglisi, ha letto la motivazione del conferimento delad honorem “in considerazione della dimensione testuale della produzione dell’artista, dei contenuti che ha affrontato di volta in volta e che hanno caratterizzato aspetti e periodi della sua poliedrica personalità, del rapporto del testo verbale con il testo musicale,identità vocali dell’artista e le sue ...

L’artista: ‘Dedico questo titolo a tutte quelle persone messe per troppo tempo in secondo piano e alle donne, come mia madre che avrebbe tanto voluto studiare e invece ha dovuto accontentarsi’ Ricevia ..."Splendido splendente" è il momento vissuto da Donatella Rettore, reduce dalla laurea honoris causa: percorriamo la celebrazione dell'evento.