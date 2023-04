Italia-Cina | c' è un bancomat per la droga

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nel nostro Paese una rete di «banche» clandestine cinesi (nascoste dietro normali negozi) permette trasferimenti per miliardi di euro. Un sistema usato per traffico di stupefacenti e riciclaggio di denaro, come testimoniano diverse inchieste. Lo scorso marzo vengono sequestrati a Firenze e Prato 74 mila euro di commissioni incassate su movimenti per ben 3 milioni trasferiti illegalmente in. La «banca» clandestina usava come paravento un negozio di materiale elettronico. Nella rete della Procura fiorentina finiscono in manette due cinesi e altri 13, tutte persone della stessa nazionalità, sono indagate per associazione a delinquere, attività bancarie illegittime ed evasione fiscale. È la punta dell’iceberg di un sistema sotterraneo per il trasferimento di denaro, che sarebbe ramificato in tutta. La Guardia di finanza ha istituito un reparto ...