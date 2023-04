(Di venerdì 28 aprile 2023) Tel Aviv, 28 apr. (Adnkronos) - Più di 150.000 israeliani hanno sfilato adella contestatadella, prendendo parte a una manifestazione davanti alla Knesset a Gerusalemme, nella più grande protesta della destra nel paese in quasi due decenni.provenienti da tutto, così come i coloni che hanno viaggiato in autobus dalla Cisgiordania occupata, hanno gridato slogan come "il popolo chiede riforme giudiziarie" e hanno ballato e cantato da ieri sera, inviando un chiaro messaggio prima dell'inizio di sessione estiva della Knesset, la prossima settimana. Difficile dire i numeri esatti dei, ma i media israeliani hanno riferito che hanno preso parte ai cortei tra le 150.000 e le 200.000 persone. Si è trattato in ogni caso del più grande ...

...che il giorno in cuifesteggia la sua indipendenza (da chi e da che non e' dato saperlo) coincide con la cacciata dei circa 700 mila palestinesi sopravvissuti alla distruzione di400 ......per fare memoria di una scelta etica già illuminata in passato dalla mostra "Solo il dovere... "Per noi è importante sottolineare come, all'indomani della sua istituzione, lo Stato di...che per fare fronte comune contro l'Iran, questo nuovo asse Baku - Tel Aviv risponderebbe ad ... tra cui la collaborazione in ambito energetico (Azerbaijan come fornitore di petrolio per) ...

Israele: oltre 150mila manifestanti in piazza a favore riforma giustizia Il Tirreno

Nonostante il rallentamento degli investimenti le imprese israeliane innovative continuano ad attirare l'attenzione di VC e corporate ...Gerusalemme, 28 apr. (askanews) - Decine di migliaia di persone a Gerusalemme, mobilitate dalla coalizione al potere, giovedì sera si sono ...