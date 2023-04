Israele ha fatto fiorire il deserto | palestinesi contro Von der Leyen

(Di venerdì 28 aprile 2023) Inon hanno gradito una dichiarazione sudella presidente della Commissione europea Ursula von der, le cui parole vengono definite "inappropriate, false e discriminatorie", innescando una protesta da parte di Bruxelles.Cos'è successo? In un videomessaggio di...

... diretti in Marocco e a Lisbona, con soste di due giorni a Lisbona e Casablanca; in, Egitto ... e a seguito del lavoro istruttorio e di evidenziazione della necessitàdalla parte tecnica e ...Rispose Ananìa: 'Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male haai tuoi ... affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d'; e io gli mostrerò quanto ...... ma la squadra era entrata in modalità auto gestione, con Ronaldo e Dybala che hannola ... Si può essere battuti dal Paris e dal Benfica, ma perdere anche inè stata una 'tragedia' ...

Sangiuliano: "Nascita Stato di Israele fatto storico fondamentale" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose A chi affidare l’ indignazione e la speranza Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...Il prossimo settembre saranno passati 30 anni da quando sul prato della Casa Bianca un Yitzhak Rabin scuro in volto strinse la mano a un raggiante Yasser Arafat dopo la firma della Dichiarazione di Pr ...