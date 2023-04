Decine di migliaia di persone a Gerusalemme, mobilitate dalla coalizione al potere, giovedì sera si sono radunatealla Knesset per sostenere la controversa riforma giudiziaria voluta dal governo di Benjamin Netanyahu, ritenuta antidemocratica dai suoi detrattori. "Il popolo vuole la riforma giudiziaria", ...... della Parola di Dio, di tutto quello che è stato annunciato al popolo di. Quello che Gesù ...all'amore di Cristo, anche ciò che sembra faticoso e fallimentare può apparire sotto un'...Dopo la laurea era stato a lungo in, a Londra e soprattutto in Cina. Ma è in Indonesia che ... Ne era nato un altro, più grande,'. Zunino e Bitik si erano conosciuti 'in treno da Leopoli ...

Israele, davanti alla Knesset marea di manifestanti pro-Netanyahu ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...E a favore della contestata riforma della giustizia: giovedì alla manifestazione di Gerusalemme c'erano almeno 150mila persone ...