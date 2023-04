Ma quali sarebbero i reali motivi della crisi avuta da Antolini all'Simone lo ha confidato a ... insieme allo stress, lo avrebbero gettato nello. Il naufrago ha però precisato: Per ...... Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini prima crisi in Honduras Prime incompresioni all'... Simone ha avuto un momento di, che ha provato a condividere con il suo partner: 'Oggi ho ......Antolini sta vivendo i primi momenti di vero stress all'dei Famosi: è arrivata la prima lite in Honduras con il fidanzato Alessandro Cecchi Paone . Tutto è partito da un momento didi ...

Isola, lo sconforto di Simone Antolini dopo la lite con Cecchi Paone: "Mi sento sopraffatto" Today.it

Crisi tra Cecchi Paone e Simone all'Isola dei Famosi: Fiore Argento conosce i reali motivi svelati da Antolini.La coppia ha discusso pesantemente negli ultimi giorni: Simone si dice felice del loro percorso Negli ultimi giorni aveva destato molto scalpore e ...