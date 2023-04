“Isola dei Famosi 2023” | problemi di salute per i naufraghi | cosa sta succedendo

(Di venerdì 28 aprile 2023) News tv. . L’dei, condotta da Ilary Blasi, è iniziata più o meno da quindici giorni e già sta letteralmente conquistando il pubblico di Canale 5. Isono agguerriti e ogni gionrno creano una dinamica diversa. Che dire? Un cast ben studiato. Tra una lite e l’altra, i Vip potrebbero ritrovarsi in queste ore a dover fare i conti con dei piccolini di: vediamo nel dettaglio chestasull’sperduta in Honduras.Leggi anche: Orrore all’deisuccede ai concorrenti: l’ex naufrago rompe il silenzio Leggi anche: Enrico Papi, addio all’Dei: la notizia improvvisa ...

Buon compleanno, Ilary Blasi : oggi, venerdì 28 aprile, la conduttrice de l'Famosi compie 42 anni. E per l'occasione il suo nuovo compagno, il tedesco Bastian Muller , le ha regalato una cena romantica, a lume di candela. Il tutto è stato ovviamente raccontato sui ...Gli effetti speciali in CGI sono ben utilizzati , in particolare nel passaggio da Londra all'che non c'è e nella tumultuosa resaconti tra Uncino e l'enorme coccodrillo che gli ha mangiato ...Il film di Lowery apportacambiamenti al canone originale dell'opera di Barrie, aggiungendo degli elementi che potrebbe piacere o meno ai fedelissimi del romanzo. Pronti a tornare sull'Che ...

Baci e ancora baci. Ilary Blasi è innamorata, cotta al punto giusto per lasciarsi andare anche davanti a sua figlia Isabel. Non c'è nulla di male. O no Con il suo fidanzato ...Curiosità sulla vita privata e la carriera di Nathaly Caldonazzo, protagonista di questa edizione de L'Isola dei Famosi ...