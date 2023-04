Isola dei Famosi 2023 | Enrico Papi lascia il reality? Spunta il nome del sostituto

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’avventura diall’deirischia di finire prima del previsto. Il neo opinionista sarebbe stato richiamato più volte nel corso delle prime due puntate e non sarebbero mancati gli attriti con Ilary Blasi. I due, sebbene in diretta sembrano piuttosto complici, in realtà avrebbero avuto diversi battibecchi. Le ultime riunione rivelano la possibilità di un imminente addio di, mentre i vertici starebbero cercando undei: scintille al vertice Già nella prima puntata dell’deiera emersa la voce secondo cuisarebbe stato richiamato dagli autori ad attenersi al suo ruolo di opinionista senza ...

Luxuria si riferiva a una delle concorrenti dell'attuale edizione dell'Famosi , ossia l'ex suora che ha anche vinto The Voice. Recentemente, si è diffusa la voce che la Scuccia potrebbe ...Leggi Anche 'Famosi', tensione tra i leader per la spartizione del riso La lite tra Helena e Fiore 'Mi hai buttato addosso un masso, non si fa...', attacca Fiore. E la risposta di Helena non si fa ...... sono diverse le zone, da Procida all'del Giglio, passando per la Sardegna, che adottano misure per evitare un eccessivo affollamentopunti d'interesse Meno macchine e motorini , ...

Maria Laura De Vitis ha parlato di Luca Daffrè a Uomini e Donne, confessando di aver pensato di scendere in studio per lui: il tronista ha mentito allo staffIlary Blasi ha compiuto 42 anni e per il compleanno il suo nuovo compagno, Bastian Muller ha deciso di sorprenderla con un romantico regalo! Vediamo insieme cosa è successo!