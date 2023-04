Isola | appello di Lucas Peracchi a Ilary Blasi | «Pronto a spogliarmi per te»

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Gli appassionati di Uomini e Donne ricorderanno senz'altrotronista. Era il 2015 e la redazione di Maria De Filippi fu vittima di un inganno ad opera del ragazzo: lui e Giulia Carnevali si erano accordati per far durare il trono il più possibile. Nel corso degli ultimi anni è stato al centro del gossip per via della sua relazione con Mercedesz Henger, ma molte cose sono cambiate per lui sia a livello professionale che sentimentale. Ha trovato un lavoro piuttosto remunerativo e particolare: allenarsi (e non solo!) senza vestiti in diretta su piattaforme e siti dove gli utenti pagano per vedere i suoi video. Non a casosu Onlyfans è tra gli italiani più seguiti. Il personal trainer l'ha definita un'ottima strategia di marketing: "Il beneficio è stimolare il sex appeal e allo stesso modo ...