Isobel si infortuna durante la nuova puntata e lascia lo studio

(Di venerdì 28 aprile 2023) La settimadel serale di Amici 22 è stata registrata ieri e qua trovate le anticipazioni sull’eliminato. Fra le protagoniste della settima, ça va sans dire,Kinnear che ha avuto l’opportunità di esibirsi ben quattro volte. Chi è stato eliminatola settimadi Amici, le anticipazioni https://t.co/pMpC2OorRN #Amici22 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 27, 2023 Ovviamente non abbiamo potuto assistere al guanto di sfida fra lei e Mattia, dato che è stato annullato su consiglio di Simone Nolasco che ha additato Benedetta Vari come una poco professionale nell’insegnare la coreografia ai due allievi. Nonostante questo,Kinnear nel corso della prima manche si è esibita ben due volte. Lo ha fatto contro Maddalena Svevi su una coreografia richiesta da ...

Eleonora Cabras Amici 22 chi è: Età, Ballerina, Fidanzata, Instagram TuttoSulGossip

Colpo di scena al Serale di Amici 22: l’allievo di Lorella Cuccarini ancora a rischio Si è da poco conclusa la registrazione della settima ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...