Inti-Illimani & Giulio Wilson | fuori l’album

Leggi su funweek

(Di venerdì 28 aprile 2023) Realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago, Agua è il disco d’inediti del gruppo cilenoe del cantautore toscano. Futuro sostenibile e nuove responsabilità dell’uomo s’incontrano in tredici brani a tutela della difesa dell’ambiente fra i quali Querer, secondo singolo estratto dal. Durante il lockdown in tutto il mondo, muore Luis Sepúlveda.invia un messaggio di vicinanza a Jorge Coulón Larrañaga, fondatore degli, che risponde: “Gli artisti e scrittori di testi non muoiono mai”. Inizia così la loro storia di amicizia, in un giorno che non è stato come gli altri, in un tempo lento, di vita in casa e con il mondo, fermo, in attesa della primavera. Da ...