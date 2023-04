Internazionali tennis Roma 2023 | Berrettini dà forfait

(Di venerdì 28 aprile 2023), 28 apr. (Adnkronos) - MatteosaltaBnl d'Italiain programma a, al Foro Italico, dall'8 al 21 maggio. Iltano ha annunciato la rinuncia al torneo a causa del problema ai muscoli addominali che lo tiene fermo ormai da settimane. "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente", scrivesu Instagram. "La mancata partecipazione al torneo diè difficilissima da accettare e questo soprattutto ...

Un match da dimenticare al più presto in vista deglidi Roma che scatteranno il prossimo 10 maggio.Il Parco del Foro Italico si prepara alla festa delpiù bella e intensa della sua storia. Mancano solo pochi giorni all'80 ma edizione degliBNL d'Italia, una edizione che per diversi motivi è già nella storia. Quella in programma ...Binaghi ha fatto delle previsioni sul lato economico del torneo: "Dopo anni e anni di attesa festeggiamo il passaggio deglid'Italia dia una categoria superiore. Coincide all'...

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Matteo Berrettini salta Internazionali Bnl d’Italia 2023 in programma a Roma, al Foro Italico, dall’8 al 21 maggio. Il tennista romano ha annunciato la rinuncia al torneo a ...Fabio Fognini sarà al via degli Internazionali di Roma 2023. Al tennista ligure infatti è stata concessa una wild card di partecipazione al torneo capitolino. A renderlo noto, via social, è stata la s ...