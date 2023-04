Internazionali Tennis | Matteo Berrettini dà forfait

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) -doloroso diagliBnl d'Italia. Ilta romano ha annunciato la rinuncia al torneo a causa di un infortunio. "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a Roma, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni. Purtroppo però, i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente", scrivesu Instagram. "La mancata partecipazione al torneo di Roma è difficilissima da accettare e questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto… non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi", aggiunge l'ex top ten.

