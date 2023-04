(Di venerdì 28 aprile 2023) Ne è rimasta soltanto una. Le altre tre squadreper la2023 si conoscono già. E sono. Le due finaliste di Coppa Italia si sono aggiunte agli azzurri, che già questo week end potrebbero cucirsi sul petto lo scudetto e strappare un pass che presto o tardi arriverà. Ora manca solo il quarto incomodo, per così dire: la seconda classificata del campionato. Poi i giochi saranno fatti e avremo le magnifiche quattro che il prossimo gennaio si sfideranno in Arabia Saudita per aggiudicarsi il terzo trofeo nazionale. Dprossima stagione lanon sarà più la stessa. Ilideato dLega Serie A prevede ...

Ilsarà in campo quindi dopo- Lazio e, se la squadra di Sarri non otterrà i tre punti a San Siro, potrà celebrare al Maradona il terzo tricolore della propria storia. CALENDARIO - ......agli azzurri la matematica dello scudetto (in caso di successo e mancata vittoria della Lazio a Milano contro l') è stato messo nero su bianco dopo l'ordinanza della Prefettura diche ha ...CONSEGUENZEe Salernitana scenderanno in campo al Maradona conoscendo il risultato di- Lazio, fissata alle 12.30 di domenica. In caso di mancata vittoria dei capitolini e di successo ...

Inter, Napoli e Fiorentina qualificate alla Supercoppa Italiana. Come si assegna l'ultimo posto Regolamento e nuovo format OA Sport

La Lega Serie A ha ufficializzato il cambio data di Napoli-Salernitana a domenica alle 15. Slittano altre due gare.Ne è rimasta soltanto una. Le altre tre squadre qualificate per la Supercoppa Italiana 2023 si conoscono già. E sono Inter, Fiorentina e Napoli. Le due finaliste di Coppa Italia si sono aggiunte agli ...