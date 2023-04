Inter | mini turnover con la Lazio | la probabile formazione

Leggi su europa.today

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il periodo difficile, per l', sembra alle spalle. I nerazzurri, dopo aver staccato il pass per la semifinale di Champions League, dove affronteranno il Milan in un derby che si preannuncia infuocato, sono tornati alla vittoria in campionato travolgendo l'Empoli prima di conquistare la...