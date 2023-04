Inter-Milan | semifinale di Champions League | una Milano europea

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ci siamo ancora una volta. L’euroderby non capita così spesso, ma è sempre un’emozione indescrivibile.si affronteranno inper decidere chi delle due andrà in finale a contendersi la coppa. Entrambe vengono da una stagione non proprio felicissima. Entrambe hanno voglia di riscattarsi con un grande percorso europeo, che aiuta ad accettare una classifica di Serie A non al livello delle aspettative. Non è la prima volta che le dueesi si affrontano in Europa. I precedenti hanno sempre sorriso alche, nel 2003, dopo aver battuto i cugini in, ha anche alzato al cielo il trofeo. Andiamo a ripercorrere i due precedenti, in vista delle partite del 10 e 16 maggio.2003: ...