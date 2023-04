Inter-Lazio | la probabile formazione di Sarri | ancora 2 dubbi ? Sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Antivigilia di, trentaduesima giornata di campionato. Mauriziodovrà scioglieredue nodi, uno a centrocampo e uno in attacco LADI? L’ragiona sull’undici (vedi articolo), stessa cosa laprepara la partita di San Siro, fondamentale in ottica Champions League. Due in particolare iper il tecnico biancoceleste: uno a centrocampo tra Danilo Cataldi e Matias Vecino; l’altro in avanti con Ciro Immobile. L’attaccante della Nazionale, dopo l’incidente, è rientrato a pieno regime ma non si trova in una condizione brillantissima. In caso di forfait pronto Felipe Anderson falso nove con Pedro a destra. Ladi ...

L'già domenica contro ladovrebbe giocare senza il main sponsor DigitalBits sulla maglia. Dopo un'intera stagione nella quale il club di viale della Liberazione non ha ricevuto neppure una ...Lache perde l'ultima è paradossale, l'che ha perso 11 partite su 33 è altrettanto paradossale. La Roma che fa finta di giocare a pallone e che litiga con tutti, il Milan che ha smesso di ...Come si vede è un porcaio a 5 stelle , complicato ulteriormente dal fatto che l'affronterà la, avanti in classifica, ma non tranquilla dopo la sconfitta contro il Torino. La Juventus, ...

Inter-Lazio: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

Inzaghi era sicuro: " Prendetemi Acerbi, vedrete che farà bene ". Nella lista di Marotta c'erano Chalobah e altri nomi, ma Simone non ne ha voluto sapere. E, alla fine, ha avuto ragione lui. Quella di ...Poco meno di 48 ore e la Lazio scenderà in campo a San Siro in vista del big match contro l'Inter in programma sabato 30 aprile alle 12.30. In vista della gara anche il tecnico ...