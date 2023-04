Inter-Lazio | Gagliardini per Barella! La probabile formazione ? Sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Antivigilia di, sfida valida per la trentaduesima giornata di campionato. Barella rischia la panchina,al suo posto. Ma non sono le uniche novità LE ULTIME ? Accantonata la Coppa Italia, ora l’si rituffa nuovamente in campionato. In sette giorni dovrà vedersela contro, Hellas Verona e Roma. Tre match di vitale importanza per rimanere aggrappati al treno Champions League. Domenica alle 12.30, ci sarà proprio. Inzaghi farà qualche cambio dirispetto all’undici visto mercoledì sera contro la Juventus. Rischia Nicolò Barella, Robertoè pronto a rilevarlo in mezzo al campo. Mentre in avanti, più Lautaro che Correa per affiancare Lukaku. La...

NAPOLI -Domenica 21 maggio ore 18:00. UDINESE -Domenica 21 maggio ore 20:45. ROMA - SALERNITANA Lunedì 22 maggio ore 18:30*. EMPOLI - JUVENTUS Lunedì 22 maggio ore 20:45*. *In ...SottilCLASSIFICA SERIE A: Napoli 78 punti;61; Juventus 59; Milan e Roma 56;54; Atalanta 52; Bologna 44; Udinese, Fiorentina e Torino 42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32;......il Napoli farà gli onori di casa ai cugini della Salernitana con i tre punti in palio che potrebbero bastare per vincere il campionato qualora lanon dovesse espugnare San Siro contro l'. ...

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Lazio, fondamentale per la corsa Champions. Tra le personalità che si sono espresse in merito, anche Massimo Brambati. Queste le sue considerazioni ...(ANSA) - ROMA, 28 APR - San Siro si sta preparando per vivere, domenica prossima, un mezzogiorno di fuoco. Inter e Lazio si sfidano in un match chiave, in Serie A, per la qualificazione alla Champions ...