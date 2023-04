Inter | la Juventus ci mette una ‘pezza’ | chiamata per rasserenare ? Sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo quanto accaduto nel tunnel verso gli spogliatoi con Massimiliano Allegri (vedi articolo), al termine diin Coppa Italia, il club bianconero si è mosso e ha chiamato la dirigenza nerazzurra per scusarsi. Ecco cos’è successo e cos’ha riferito Sky Sport.? Il giornalista di Sky Sport, Paolo Aghemo, ha fatto sapere nel corso de “Il Calcio è Servito” che dalla Continassa è partita unadi scuse nei confronti dell’. Dopo la furia di Massimiliano Allegri, lasi è perciò mossa in prima persona: «C’è stata una telefonata, dal direttore dell’area tecnica della, verso i dirigenti dell’perdopo quello accaduto in Coppa Italia. tutto è rientrato nella normalità in ...

A Roma, il prossimo 24 maggio, ci presenteremo al cospetto dell'con la miglior formazione ... che ha gentilmente fatto notare come tutti i giocatori passati dalla Fiorentina allanon ...ore 12.30:- Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. ... Bologna -su app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) dalle 22.40: Sky Calcio ...Avrebbe così detto Massimiliano Allegri al termine della partita contro l', che ha determinato l'eliminazione della suadopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia. A Roma, ci sarà l'...

Furia Allegri negli spogliatoi contro l’Inter: "Siete delle m... Tanto arrivate sesti" La Gazzetta dello Sport

Non è stata una stagione serena per il tecnico bianconero. Sfuriate e litigi non erano mancati neanche in passato, da Adani a Inzaghi, ma un Max così agitato in campo non lo si era mai visto ...Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa delle due semifinali di Coppa Italia. Non sono presenti giocatori squalificati, ma solo ammende alle società e a un giocatore ...