Inter | Inzaghi cambia la preparazione atletica per il rush finale – CdS

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il tecnico nerazzurro apporterà delle modifiche nellaper l’ultimo e infuocato mese della stagione CAMBIO – Meno intensità, più brillantezza. Questa la chiave per l’ultimo mese della stagione.e i suoi preparatori – tra cui Fabio Ripert, fedelissimo del tecnico – sono intenzionati ad apportare delle modifiche allain vista dell’ultimo mese. Come riporta il Corriere dello Sport, aumenteranno i lavori individuali e ognuno si allenerà in base alla propria forma, agli sforzi sostenuti, agli infortuni recenti e al minutaggio in partita. Un cambio di gestione si è potuto vedere nell’ampio turnover effettuato tra la partita con l’Empoli e il ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il gruppo, in ogni caso, pare stare bene e sono diversi i giocatori in ...

Commenta per primo La finale di Coppa Italia ha finalmente le sue due partecipanti con l'che ha battuto la Juventus e la Fiorentina che ha superato la Cremonese e si giocheranno l'...con '...I due avevano lasciato con qualche noia fisica il campo durante la semifinale di Coppa Italia (IPA/Fotogramma) Dopo la vittoria contro la Juventus di Massimiliano Allegri, l'di Simonesi appresta a concludere al meglio la stagione. In vista dei prossimi impegni in campionato e nelle coppe, arriva una buona notizia direttamente dall'infermeria. Nel post gara ......dell'e tutti i grandi campioni con cui ho avuto la fortuna di giocare in Nazionale'. Al sesto posto dei cannonieri azzurri di tutti i tempi in compagnia di Adolfo Baloncieri e Filippo, ...

Un'altra società italiana che non vive da qualche anno un momento positivi e felice sotto alcuni aspetti è l'Inter di Zhang, che ora prende una decisione anche su Inzaghi ...Il tecnico spagnolo, fresco di vittoria sulla capolista Arsenal, preferirebbe lasciar partire il proprio esterno in estate per monetizzare: su di lui anche le due milanesi ...