Inter e non solo | DigitalBits non paga la Roma! Subito misure – CF

(Di venerdì 28 aprile 2023) Continuano i problemi con, sponsor di maglia dell’e sponsor anche della Roma. Dopo imenti sospesi ai nerazzurri, il brand ha smesso dire anche i giallorossi. Che, già da domani, sospenderannoamente la partnership. NIENTEMENTI – Nonsospende imenti anche alla Roma. Secondo una notizia in esclusiva di Calcio e Finanza, il fatto di aver saltato l’ultimomento con scadenza 31 marzo ha permesso alla società giallorossa di rifarsi a una clausola contrattuale e sospendere di fatto la partnership. Detto in parole semplici, la Roma domani contro il Milan scenderà in campo con una maglia che non riporta il logo. ...

C'è finalmente il canale dove gli appassionati di calcio e i tifosi die Milan cheriuscianno a trovare il biglietto per la sfida stellare di Champions League del 10 maggio potranno godersi la partita in chiaro in Tv. Sarà infatti TV8 a trasmettere la ...Principalmente perché ha portato a modificare il calendario, portando gli azzurri a giocare dopo eprima di- Lazio, com'era stato ......di innumerevoli problematiche - l'aver saltato ogni pagamento della stagione in corso - con l'... Lo scorso 31 marzo,è stato rispettato il pagamento di una tranche prevista dall'accordo tra l'...

Allegri sbrocca contro l'Inter: 'Squadra di morti'. La Juve non lo difende e ripensa a Conte Calciomercato.com

Roma, 28 apr. (askanews) - Tutto pronto, si scaldano i motori. Ultime rifiniture e si parte. E' iniziato il countdown per la 80esima edizione ...Inzaghi in full immersion. La mattinata trascorsa ad Appiano Gentile, alle cinque del pomeriggio era davanti alla tv, nel salotto di casa, zona Brera, per studiare Lazio-Torino. Il pensiero proiettato ...