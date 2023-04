Inter-Chelsea non solo Onana e Lukaku | tutti i nomi della trattativa

Calciomercato, i nerazzurri dico no allo scambio tra i due portieri: sono altre le richieste fatte alStando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'avrebbe detto no ad un eventuale scambio di portieri Onana - Kepa con il, che continua a seguire il numero uno camerunense. ......00- Juventus 1 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Nott'm Forest - Brighton 3 - 1 20:45 West Ham - Liverpool 1 - 2 20:45- Brentford 0 - 2 21:00 Man. City - Arsenal 4 - 1 CALCIO - LA ......00- Juventus 1 - 0 CALCIO - PREMIER LEAGUE 20:30 Nott'm Forest - Brighton 3 - 1 20:45 West Ham - Liverpool 1 - 2 20:45- Brentford 0 - 2 21:00 Man. City - Arsenal 4 - 1 CALCIO - LA ...

L'Inter e il Chelsea si sono incontrate ufficialmente a Milano. È quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come fra i due club ci sia in ballo un vero e proprio asse di mercato. Il ...Molto difficilmente il portiere camerunese resterà in maglia nerazzurra nella prossima stagione Primo passo del Chelsea per Onana. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport in edicola questa matti ...