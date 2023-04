Integrazione delle AI nelle strategie SEO | le logiche di studio

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Con lo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più perfezionate e prestanti il mondo del web e tutti gli addetti ai lavori stanno iniziando a preoccuparsi sugli effetti che questo nuovo strumento possa in qualche modo avere sul traffico verso i siti internet. La nascita dei chatbot basati sull’AI, poi, ha alimentato ancora di più queste paure. Si tratta di ricerche sotto forma di chat con un assistente virtuale in grado di fornire risposte testuali, anche dettagliate, in un linguaggio piuttosto naturale, a seguito di una richiesta da parte dell’utente. La domanda che attanaglia tutti a questo punto è una: che impatto avrà l’intelligenza artificiale sulla SEO e sulla necessità degli utenti di compiere una ricerca? Gli esperti di posizioneuno.it hanno provato a dare una risposta. Intelligenza artificiale e SEO: in che modo può essere utile e perché non è da considerare una ...