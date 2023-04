Insulta Cruciani | si auto-cita e viene derisa | Luisella Costamagna fuori controllo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si parla del boom del turismo in Italia e del problema che però non si riescono a trovare i camerieri ed altri lavoratori stagionale da Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, nella puntata del 27 aprile, e, che è in collegamento, commenta ironica: "Mancano i camerieri in compenso siamo pieni di camerieri del potere. Non si cercano perché siamo a posto". E Giuseppe, che è presente in studio, ribatte: "La battuta la accettiamo...". E la giornalista insiste: "Ah, quindi ti sei sentito chiamato in causa?!". "Ma figurati se posso sentirmi chiamato in causa", ribatte il conduttore de La Zanzara, su Radio 24. Mancano i camerieri? Non certo i camerieri del potere… ahahah https://t.co/k3kFPZaUDc —(@cost) April 28, ...