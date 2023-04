Infortunio Dybala | c’è un nuovo scenario per la Roma | ecco quale

(Di venerdì 28 aprile 2023), in casasi inizia a profilare unper l’attaccante argentino:qual è Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, migliorano le condizioni di Pauloin casa, con il club giallorosso che attende di sapere se l’argentino ci sarà contro il Milan. La caviglia sinistra, racconta il quotidiano, fa ancora male all’argentino, che con ogni probabilità domani sera inizierà dalla panchina, ma sarà comunque convocabile da Mourinho. Nella mattinata, in ogni caso, è previsto un test decisivo per la Joya.

Obiettivo panchina per Paulo in vista di Roma - Milan . Dopo l' rimediato contro l'Atalanta lunedì scorso, l'attaccante argentino si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso problemi gravi alla ...

Dopo il sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Paulo Dybala, mister Josè Mourinho con ogni probabilità deciderà di convocarlo in vista dell'importante gara contro il Milan, prevista sabato s ...