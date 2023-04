Infortuni | Oo ss Milano e Lombardia | ' enorme sconforto per l' ennesima morte sul lavoro'

(Di venerdì 28 aprile 2023), 28 apr. (Adnkronos) - "Stamattina ci è giunta la triste notizia dell'incidente mortale che ha coinvolto un giovane lavoratore di 48 anni dipendente del Gruppo Italtrans che opera in appalto all'interno del centro distribuzione Esselunga di Limito di Pioltello. Congiuntamente alle rappresentanze dei lavoratori interni e a tutte le lavoratrici e i lavoratori di Esselunga e di Italtrans ci stringiamo intorno alla famiglia del lavoratore ed esprimiamo il più profondo e sentito cordoglio". Così le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisle Uiltucs in una nota diffusa dopo l'incidente avvenuto stamane nel Milanese. "All'azienda -si legge nella nota- chiediamo un incontro urgente per comprendere le esatte dinamiche dell'incidente". Anche perché "riteniamo che in questo Paese si debba squarciare il velo sul ...

... il prossimo 6 maggio, a, il 13 maggio e a Napoli, il 20 maggio. Anche la Sardegna sarà ... da politiche attive, e da ammortizzatori sociali funzionali alla transizione; Basta morti e...Un uomo di 48 anni ha perso la vita in provincia di, al polo logistico dell'Esselunga di ... Le denunce disul posto di lavoro sono invece in calo, il 25,5 per cento in meno nel primo ...La maggior parte degli incidenti e delle morti avviene nel settore di gestione dell'industria e dei servizi, che conta oltre 578.000nel corso del 2022, di cui 936 con esito fatale.

Infortuni: Oo.ss. Milano e Lombardia, 'enorme sconforto per l ... Il Tirreno

Milano, 28 apr. (Adnkronos) - 'Profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società ...Lo svedese è sempre out dopo il problema muscolare che lo ha fermato prima della gara con il Lecce. Pioli: “Sta meglio, ma non c’è una diagnosi precisa” ...