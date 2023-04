Infortuni | Esselunga | ' profondo cordoglio per drammatico incidente Pioltello'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Milano, 28 apr. (Adnkronos) - "per ilche ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di" è stato espresso dain un messaggio diffuso dopo la morte di un lavoratore di 48 anni, avvenuta stamane nel Milanese. Nella nota, la catena di supermercati si dice "costernata per la terribile disgrazia", manifestando "vicinanza alla famiglia" del lavoratore. Gli enti competenti con i quali l'azienda sta collaborando stanno nel frattempo chiarendo le dinamiche dell'accaduto. Tuttavia, a quanto si apprende, all'origine dell'potrebbe esserci il mancato inserimento del freno a mano di uno degli automezzi presenti nel parcheggio.

