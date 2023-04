Infortuni | Bettoni Inail | “Abbattere intollerabile numero incidenti lavoro e malattie professionali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente dell'Istituto: "Un Paese avanzato come l’Italia non può più tollerare tragedie quotidiane legate alla mancanza di sicurezza sui posti di" “La diffusione dei dati avvenuta oggi in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza suloffre l’opportunità di riaffermare la necessità di pianificare efficaci e mirate strategie di prevenzione perl’disul”. Lo dichiara il presidente dell’, Franco, ricordando che nei primi tre mesi del 2023 sono già pervenute all’Istituto 196 denunce dio sulcon esito mortale, facendo registrare un ...