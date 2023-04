Infortuni | Bettoni Inail | Abbattere intollerabile numero incidenti lavoro e malattie professionali

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Labitalia) - “La diffusione dei dati avvenuta oggi in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza suloffre l'opportunità di riaffermare la necessità di pianificare efficaci e mirate strategie di prevenzione perl'disul”. Lo dichiara il presidente dell', Franco, ricordando che nei primi tre mesi del 2023 sono già pervenute all'Istituto 196 denunce dio sulcon esito mortale, facendo registrare un incremento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. “Un andamento drammatico - avverte - che va contrastato con ogni mezzo. È dunque ...

Per il presidente Inail, Franco, "il quadro è drammatico e va contrastato con ogni mezzo". Il ministro del Lavoro Marina ...cultura condivisa" Nel primo trimestre 2023 diminuiscono gli..."La drammatica vicenda di Barbara Capovani - conclude- richiama ancora una volta l'... Al riguardo, rammento che nel triennio 2019 - 2021 sono stati denunciati e riconosciuti 4.821...'La drammatica vicenda di Barbara Capovani - conclude- richiama ancora una volta l'... Al riguardo, rammento che nel triennio 2019 - 2021 sono stati denunciati e riconosciuti 4.821...

1 maggio. Morti e infortuni sul lavoro, Bettoni (Inail): “Andamento drammatico, da contrastare con ogni mezzo” Redattore Sociale

Il presidente: “È dunque indispensabile insistere per consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratrici, lavoratori e imprese, sollecitando un confronto costante con l’obiettivo di d ...Per il presidente Inail, Franco Bettoni, «il quadro è drammatico e va contrastato con ogni mezzo». Il ministro del Lavoro Marina Calderone: «Agire insieme giorno per una cultura condivisa» ...