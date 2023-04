Incorvassi sempre più iconici | Micol ed Edoardo rispondono ad un fan

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 aprile 2023)Tavassi eIncorvaiapiù complici: i due ex gieffini si rivolgono ai fan ead una domandaTavassi eIncorvaia sonopiù uniti e complici. La storia d’amore tra i due ex gieffini è sbocciata proprio durante la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il noto videomaker e la dolcissima influencer stanno vivendo una meravigliosa favola tra Roma e Milano.sono amatissimi dal loro fandom e ricevono quotidianamente regali e gesti speciali. Leggi anche –> Ilary Blasi compie gli anni: la dedica speciale della figlia Chanel I due ex gieffini si rivolgono ai fan: ecco cosa è emerso dalle sue parole I due ex gieffini ...