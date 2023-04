Incoronazione Carlo III | cosa c’è da sapere | ?data | programma e invitati

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 6 maggio la cerimonia all'Abbazia di Westminster a Londra Conto alla rovescia per l’di ReIII, prevista per il 6 maggio 2023, presso l’Abbazia di Westminster a Londra. Durante la cerimonia, che dovrebbe iniziare alle 11:00, il Re sarà incoronato insieme a Camilla, la Regina Consorte. Eccosappiamo del, nome in codice ‘Operazione Golden Orb’. COS’È UN’? Un’è sia la cerimonia religiosa simbolica durante la quale un sovrano viene incoronato sia l’atto fisico di porre una corona sulla testa di un monarca. Formalizza il ruolo del monarca come capo della Chiesa d’Inghilterra e segna il trasferimento del titolo e dei poteri. Tuttavia, non è effettivamente necessario che il monarca sia incoronato per diventare re. Edoardo VIII ...

Per l'evento del 6 maggio il sovrano ha predisposto una cerimonia rispettosa delle tradizioni ma con elementi di modernità e dettagli green. Meno sfarzo e stop a diademi.dovrebbe indossare un mantello di ermellino con pelliccia sintetica, non animale. Per Kate niente tiara e rito di un'ora anziché 3. Meno vincoli anche per l'abbigliamento degli invitati

