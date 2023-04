Incidente stradale nel tarantino | tre morti e un ferito nello scontro frontale tra due auto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Unnella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa nelha provocato tree un. A scontrarsi una Fiat Punto e una Fiat Grande Punto: sonosul colpo due coniugi romeni residenti a Ginosa. Avevano 30 e 25 anni. Durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Taranto è deceduto un giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, residente a Marina di Ginosa. Ilè ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i carabinieri della stazione di Ginosa. Hanno operato anche i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, che hanno estratto le vittime dalle lamiere contorte delle due ...

