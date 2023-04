Incidente Immobile | la versione dell’attaccante ai vigili

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ciroè reduce da un grave, l’attaccante della Lazio si è scontrato contro un tram. Le dinamiche non sono state ancora chiarite, non è in corso un procedimento penale ma sono in corso le indagini per fare luce sulla vicenda. E’ stato smentito il malfunzionamento del semaforo e le versioni tra il macchinista esono contrastanti. L’attaccante della Lazio, accompagnato dall’avvocato Erdis Doraci, ha confermato la propriadei fatti. “Sono passato col verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare frenando immediatamente”. Anche il conducente del tram, però, continua a ribadire di essere passato con il semaforo verde. Non convincono le affermazioni dei tre presunti testimoni, nuovi dettagli potrebbero però emergere dalla testimonianza dei passeggeri del tram e dai video delle ...