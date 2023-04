Incidente Ciro Immobile | il bomber | ‘Sono passato con il verde’ La parola passa a testimoni e periti

(Di venerdì 28 aprile 2023) L’di, nel quale il 16 aprile scorso, nei pressi di Ponte Matteotti, a bordo del suo suv si è schiantato contro un autobus Atac, continua a mantenere alta l’attenzione dei curiosi, ma anche dei tifosi e della gente comune in attesa di conoscere qual è stata l’esatta dinamica e a chi sono da addebitare le responsabilità di un sinistro nel quale sono rimaste ferite, seppure lievemente, 12 persone, tra le quali le figlie del capitano della Lazio, l’autista Atac e lo stesso. La ricostruzione diin contrasto con quella dell’autista Atac I Vigili urbani di Roma hanno il difficile compito di stabilire cosa sia successo. Per questo hanno sentito, ancora una volta, nei loro uffici, la versione delbiancoceleste che ha ...

L'avvocato diImmobile, Erdis Doraci, a Tvplay è tornato a parlare dell'del bomber della Lazio accaduto lo scorso 16 aprile in zona Prati, a Roma. Ieriè stato di nuovo ascoltato ...Abbonati per leggere anche Leggi ancheImmobile, era in auto con le figlie. "Il tram è passato col rosso". L'autista: "No era verde, lui correva"...Immobile ha bussato alla porta degli agenti del gruppo Prati in compagnia del suo avvocato, Erdis Doraci . Motivo della visita: fornire una dichiarazione più dettagliata possibile sull'...

Il calciatore della Lazio è stato nuovamente ascoltato dagli agenti ai quali ha ribadito la sua non colpevolezza per l'incidente stradale contro il tram del 16 aprile ...L’avvocato di Ciro Immobile, Erdis Doraci, è tornato a parlare dell'incidente del calciatore della Lazio, difendendolo dalle voci che lo accusano.