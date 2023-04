Incidente a Ginosa | scontro frontale tra auto | 3 morti in provincia di Taranto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un altromortale in Puglia. E’ di tre, due uomini ed una donna, che avevano rispettivamente 30, 27 e 25 anni, il bilancio delloavvenuto ieri, a tarda ora, sullale che collegaMarina, nel Tarantino. Nell'impatto tra due Fiat Punto hanno perso la vita un uomo e una donna di origine rumene ed un uomo diMarina. I primi due sonosul colpo, il terzo, invece, mentre veniva trasportato in ospedale. C’è anche una quarta persona rimasta ferita nell’e attualmente si trova all’ospedale di Castellaneta. I carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto tagliare le lamiere delle vetture per estrarre i corpi. La strada, l'ex ...

