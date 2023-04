La Joint Stars segue l'esercitazione della Nato Noble Jump in corso in questi giorni incon la partecipazione di militari e mezzi provenienti da sette nazioni dell'Alleanza Atlantica. . . 28 ...... ma non è la controffensiva ucraina oltre il Dnipro: sono in, schierati per le grandi ... Sono legenerali della capacità di prendere posizione velocemente per fronteggiare qualsiasi ...Costantino"di Alghero, impegnati indi laboratorio cui hanno partecipato con elaborazioni di ... è stata quella di Rdr, una radio d'inclusione sociale che vede protagonisti i ragazzi con ...

In Sardegna le prove di difesa nazionale, 4mila i militari Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) 28 apr- Cagliari, 28 apr - In questo scenario, il modello di gestione del patrimonio adottato dalla Fondazione ha consentito di proteggere il patrimonio e di raggiungere ...