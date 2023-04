In Italia uno dei settori più inquinanti è il Tessile | stiamo facendo abbastanza?

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Milano, 28 aprile 2023) - Milano, aprile 2023 – Ilè uno deidell'industriana più impattanti, a livello ambientale, poiché produce una quantità enorme di rifiuti, pari a 480.000 tonnellate solo nel 2019. Tuttavia, nonostante questo impatto ambientale significativo, il settore si sta impegnando fortemente per ridurlo. In, il 13% delle imprese e il 9% degli addetti rientra nel campo, il che significa che tutti noi siamo coinvolti in quanto produttori e fruitori dei suoi rifiuti. Attualmente, la maggior parte di questi rifiuti finisce in discarica o viene incenerita, e ciò comporta una situazione non sostenibile a livello ambientale. Nonostante ciò, sia il Governo che le Associazioni del settoresono sempre più attivi per trovare soluzioni ...