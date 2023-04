In Israele si manifesta anche a favore del governo di Benjamin Netanyahu

Dalla tramonto del 24 aprile fino alla sera del 25, in, si celebra lo Yom HaZikaron - Memorial Day in inglese - , per ricordare i soldati caduti e ... proprio per laopposizione di ...Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato; con tutto ciò, sono passati tre ... Lui si, ma o non viene riconosciuto o viene scambiato per un altro. È una presenza nuova ...... "Noi speravamo che Gesù avrebbe liberato", ma adesso non speriamo più. Basta una domanda ... Il Risorto non appare nel Tempio o in qualche altro contesto sacro, ma sinel gesto più ...

Israele, manifestazione a favore della controversa riforma giudiziaria Euronews Italiano

La destra di Israele scende in piazza per manifestare in difesa della riforma della giustizia voluta dal governo del premier Netanyahu.Una folla di 200mila manifestanti si è radunata a Israele per manifestare un favore della riforma ed erano presenti anche i ministri.