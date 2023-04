Impact 27 04 2023 Un’altra stretta di mano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa abbiamo scoperto chi sarà il primo sfidante per Steve Maclin ad Under Siege, ovvero PCO. Non si è vista molto invece l’altra campionessa, Deonna Purrazzo, che stasera però difenderà già il titolo contro Taylor Wilde. Immergiamoci nella puntata! Jordynne Grace sconfigge Masha Slamovich (2,5 / 5) PROMO: Steve Maclin sale sul ring dicendo che PCO l’ha preso alla sprovvista settimana scorsa, per questo ora lo chiama ad entrare nel quadrato. PCO non si fa attendere più di tanto ma viene subito attaccato da Shera e Champagne Singh. PCO reagisce e stende entrambi mentre Steve Maclin si dilegua. Arriva Santino Marella a mettere ordine, sancendo un match tra PCO e Champagne Singh, che cerca invano di corromperlo con una manciata di dollari. PCO sconfigge Champagne ...

JORDYNNE GRACE vs MASHA SLAMOVICH Iniziamo subito con l'azione in quel di IMPACT on AXS TV, l'ex Knockouts World Champion si prepara ad un terzo atto contro una rivale ben nota, Masha Slamovich. Conte ...Deonna Purrazzo e Taylor Wilde si sono contese il Knockouts Championship nell'ultima puntata di IMPACT: ecco cosa è successo.