Imolese | 4 punti di penalizzazione dal Tribunale federale nazionale

(Di venerdì 28 aprile 2023) Quattrodisono stati inflitti all’Calcio dal, presieduto da Pierpaolo Grasso. Per la società militante nel girone B di Serie C, oltre allain classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, prevista anche un’ammenda di 6.000 euro e l’inibizione di 4 mesi e 15 giorni per l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del club Stefano Frassetto. “La società – si legge -, a cui tre settimane fa il Tfn aveva inflitto già 2di penalizzazioni per una serie di violazioni amministrative, era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di febbraio 2023, delle ritenute ...

Oggi tocca anche all', penalizzata di quattroe, anche se aveva conquistato sul campo l'accesso ai playout per giocarsi la salvezza, sarà retrocessa direttamente in Serie D. I quattro ...Il Tribunale Nazionale Federale ha penalizzato di 4l', che quindi retrocede direttamente in Serie D. L'epilogo amaro di una stagione controversa e offensiva per gli appassionati di calcio rossoblù. L'lascia quindi il calcio ...Oggi invece si attende la sentenza sull', per la quale la Procura avrebbe chiesto un - 6: bastano 4in meno per andare a - 9 dalla Vis Pesaro e quindi non giocare il playout. Attese a ...

PESARO Meno 4 all'Imolese, la Vis Pesaro è salva. Chiaramente le cose potrebbero cambiare in caso di accoglimento di un ricorso annunciato ma non scontato visto quanto ...