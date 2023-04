Immobile e l' incidente con il tram a Roma | ' Sono passato con il verde' Ma il conducente | ' Nessuna infrazione | era lui che correva'

, accertamenti sui telefoni di Ciro e del tranviere: 'Forse distratti da una telefonata' Dipendente pubblico assente dal lavoro per malattia va a vedere la partita della Roma all'...Commenta per primo Sono ancora in corso gli accertamenti sulle dinamiche dell'che ha coinvolto Ciroe un tram a Roma due settimane fa. Come scrive oggi il Corriere della Sera , ieri l'attaccante della Lazio è tornato a ribadire la sua posizione alla polizia: ...Non è passato con il rosso, andava piano, ne è sicuro, altrimenti l'con il tram avrebbe avuto conseguenze molto più gravi. Questa la versione di Ciro, centravanti della Lazio, di quanto avvenuto domenica 16 aprile a Roma all'incrocio tra il ...

Immobile ai vigili: "Era verde, se fossi stato distratto non avrei potuto sterzare" La Gazzetta dello Sport

Ciro Immobile non cambia versione. L’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana resta fermo sulle sue prime dichiarazioni in merito all’incidente stradale che lo ha visto coinvolto alla guida d ...Ciro Immobile mantiene la stessa versione sull'incidente avvenuto il 16 aprile. Ha ribadito la sua versione ai vigili.