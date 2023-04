Immigrazione | più posti negli hotspot e stop ai mega centri Sul piano del governo i dubbi delle Regioni

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Abbiamo buoni motivi per ritenere che le 40 mila persone sbarcate in quattro mesi siano solo un antipasto", esordisce il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci al tavolo con i governatori. Prevede anche 300 mila arrivi entro fine anno

...il partenariato strategico attraverso un programma strutturato di consultazioni e unastretta cooperazione", come recita il testo. Tra i punti centrali c'è quello di " contrastare l'......settore del lavoro domestico retribuito ha coinvolto sempremassicciamente lavoratrici provenienti prima dal Sud del mondo poi anche dall'est Europa (e la prima legge organica sull'è ......francese Élisabeth Borne ha reso noto che la Francia mobiliterà 150 poliziotti e gendarmi in... alla luce dell'intesa appena firmata che punta, oltre all', sulla collaborazione in ...