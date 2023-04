Ilona Staller | la casa dei film a luci rosse va all’asta | “Per due anni non ho potuto lavorare”

(Di venerdì 28 aprile 2023), 71, in arte Cicciolina, sta affrontando un periodo di grandi difficoltà economiche e si trova costretta a mandarelo storico appartamento sulla Cassia. L’abitazione romana è famosa per essere il set di alcune riprese hard con cui l’ex pornoattrice ha ottenuto grande successo nel corso degli’80 e, nel luglio del 2023, verrà venduta al miglior offerente. “Per duea causa della pandemia sono stata ferma e non ho. Altrimenti avrei saldato il mio debito e avrei tenuto la”, rivela l’attrice nel corso di un’intervista per Il Messaggero. Reduce dalla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi,lamenta da diversila ...

icona del panorama trasgressivo internazionale Nelle ultime settimane il destino dell'ex attrice a luci rosse, in arte ' Cicciolina ' , sembra incrociarsi con quello delle nobil donne dalle fortune in decadimento come Rita Jenrette ...L'ex pornostar, all'anagrafe Elena Anna, nota come Cicciolina, che fu anche deputata nel 1987 nelle file del Partito Radicale, ha raccontato a Il Messaggero i suoi attuali problemi economici. ...

«Ci sono alcuni appartamenti di cui, invece di pagare le tasse, ho preferito disfarmi perché ho avuto alcuni debiti». Ilona Staller, ex pornostar conosciuta come Cicciolina racconta al Messaggero di a ...Ilona Staller racconta del pignoramento e della difficile situazione economica: 'A causa della pandemia non ho potuto lavorare'.