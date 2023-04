Iliad | tris di regali a chi sottoscrive questa offerta | occasione imperdibile

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023)ha deciso di fare le cose in grande. Chiha diritto ad undida urlo In Italia ci sono numerosi operatori telefonici, ognuno con le proprie promozioni e offerte per cercare di conquistare clienti sempre più esigenti e attenti ai costi. Tra questi operatori spicca, azienda francese che ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2018, riuscendo a conquistare fin da subito una fetta di clienti grazie alle sue promozioni low cost.– Computermagazine.itha infatti lanciato numerose promozioni negli anni, a partire dalla “Giga” che offriva ben 50 Giga di traffico dati a soli 5,99 euro al mese. Ma l’azienda non si è fermata qui, e ha ...