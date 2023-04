Ilary Blasi | per il compleanno arriva la romantica sorpresa di Bastian Muller

per una sera ha deciso di prendersi una pausa da L'Isola dei Famosi , dove è ai ferri corti con Enrico Papi , per concedersi una serata da dedicare interamente a se stessa e al fidanzato ...PRIMO COMPLEANNO CON IL FIDANZATO - Perè il primo compleanno festeggiato con il nuovo fidanzato bastian Muller. E la scelta cade su una location davvero romantica: un chiostro di Marrakech tutto per loro, agghindato da mille e ...42esimo compleanno indimenticabile per, che ha festeggiato la sua giornata speciale con il fidanzato Bastian Muller . Il quale, per l'occasione, ha riservato un'intera sala di ristorante dall'atmosfera orientaleggiante , ...

Ilary Blasi ha compiuto 42 anni e per il compleanno il suo nuovo compagno, Bastian Muller ha deciso di sorprenderla con un romantico regalo! Vediamo insieme cosa è successo!Continuano le liti in questa nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Questa volta al centro della discussione ci sono due naufraghe: Fiore Argento e Corin ...