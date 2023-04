Ilary Blasi festeggia il primo compleanno con Bastian Muller | cena a lume di candela nell’hotel extralusso a Marrakech Un dettaglio non passa inosservato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 28 aprilea spento 42 candeline, in compagnia della sua nuova love story,, imprenditore ed ex modello con il quale la conduttrice ha iniziato una relazione poco dopo la rottura ufficiale con il suo ex marito Francesco Totti. Perre l’occasione speciale,ha organizzato auna sorpresa decisamente romantica: una cenetta per due adi, aspettando insieme la mezzanotte.ha postato alcune immagini della splendida location, con un’atmosfera da fiaba creata dalle numerose candele che illuminavano soffusamente il cortile che i più attenti hanno subito identificato come quello dell’Almaha& SPA, un lussuoso riad a cinque stelle ...