Ilary Blasi compie gli anni | la dedica speciale della figlia Chanel

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 aprile 2023)oggigli: la. Ecco le parolegiovane sui social La nota conduttrice, oggi, 28 aprilegli. Dopo la separazione dal marito Francesco Totti,si sta godendo a pieno la sua famiglia trascorrendo inediti momenti in giro per l’Italia e all’estero.dopo il matrimonio finisco con l’ex calciatore ha trovato l’amore. La conduttrice è tornata in televisione dopo un anno dalla sua ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ladallo scorso 17 aprile si ritrova al timonenuova edizione de ...