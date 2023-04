Ilary Blasi a cena con Bastian così | scollatura estrema | le foto proibite | Guarda

E ora chiamatelo '- Papi gate '. Già, perché non accennano a placarsi le polemiche tra la conduttrice dell' Isola dei Famosi ,, ed il suo opinionista di punta, Enrico Papi . La showgirl non vede di buon occhio l'ospite per il suo eccessivo protagonismo in studio e pare gli abbia fatto già una sfuriata durante la ...Bastian ha regalato davvero una favola per il suo compleanno: le dolcissime immagini della festa per ...Lo scorso 17 aprile 2023 è iniziato il reality sulla sopravvivenza, L'isola dei Famosi, con alla conduzione la bellissima. Martedì 2 maggio, nel corso della puntata, una bella sorpresa per il pubblico del reality: arriva Asia Argento, che sbarca in Honduras per fare una sorpresa alla sorella Fiore , ...

Ilary Blasi, compleanno speciale con Bastian: sorpresa da mille e una notte Corriere dello Sport

L’avventura di Enrico Papi come opinionista dell’Isola dei Famosi è già arrivata al capolinea Questa l’ipotesi rilanciata ...Lite tra Enrico Papi e Ilary Blasi all'Isola Opinionista e conduttrice reagiscono ai rumors sul loro conto. Cosa c'è di vero